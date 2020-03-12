Том Хэнкс и супруга заразились коронавирусом

В социальной сети актер сообщил: «… Нас проверили на коронавирус, и результат оказался положительным».

Знаменитый актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон заразились коронавирусом, о чем артист сообщил в своем микроблоге Twitter. Артист рассказал, что они чувствуют себя уставшими, простывшими и с болью и ознобом в теле. Диагноз заболевания известен.

«… Нас проверили на коронавирус, и результат оказался положительным», — проинформировал Том Хэнкс.

На сегодняшний день по всему миру коронавирусом заражено порядка 120 тысяч человек из более чем ста стран. Многие пошли на поправку, однако число летальных исходов достигло порядка четырех тысяч.