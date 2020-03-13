США объяснили введение санкций против «дочки» Роснефти

Таким образом Вашингтон хочет усилить изоляцию режима и привести народ Венесуэлы к свободе и процветанию.

В США прокомментировали введение санкций против еще одной швейцарской структуры «Роснефти». Речь идет о компании TNK Trading International S.A. (TTI). По словам госсекретаря Майка Помпео, на такие меры Вашингтон был вынужден пойти, чтобы усадить президента Венесуэлы Николаса Мадуро за стол переговоров,

а также «усилить изоляцию режима и привести народ Венесуэлы к свободе и процветанию».

Ранее в Минфине США заявили, что ограничения были введены из-за того, что «дочка» российской компании «работает в нефтяном секторе венесуэльской экономики».