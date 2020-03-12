Еще одна "дочка" Роснефти попала под санкции США

США ввели санкции в отношении TNK Trading International SA за поставки венесуэльской нефти в обход ранее введенных ограничений.

Согласно официальному заявлению Управления по контролю за иностранными активами Минфина США, вводятся санкционные ограничения в отношении дочерней компании российской Роснефти TNK Trading International SA. Санкции были введены по причине того, что, по мнению Минфина США, компания занимается продажей, переработкой и транспортировкой венесуэльской нефти в обход наложенных ранее санкционных ограничений. Компании грозит заморозка всех активов в США, а ее партнеры должны прекратить совместную работу до 19:01 мск 20 мая, пишет ТАСС.