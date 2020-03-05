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В США продают коллекцию из 80 ржавых ретромобилей

05.03.2020 23:59
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В США продают коллекцию из 80 ржавых ретромобилей

В США выставлена на продажу необычная коллекция, состоящая из 80 ржавых старых авто.

Ретро-автомобили были обнаружены в городе Belleville (штат Канзас). Машины предлагается купить все сразу. Цена коллекции составляет 425 тысяч долларов (почти 28 млн российских рублей). Вместе с ретроавтомобилями будут предложены моторы (около 30) и запчасти к данным авто.

В коллекции есть разные модели авто: двухдверные хэтчбеки (произведены в 30-е гг. ХХ в.), седаны и грузовые автомобили.

Среди моделей есть и такие уникальные авто как: пикап GMC (1938-го года выпуска), Chevrolet COE и «Линкольн» (выпущен в конце 1960-х), пишет tvoe-avto.com.

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