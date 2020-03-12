Киев расторг договор аренды с посольством России

На Украине считают, что "на ближайшие тысячи лет" стране нет необходимости отдавать свои земли под строительство "резиденции российского посла, нового помещения посольства и консульства страны-оккупанта".

Как сообщает агентство "Укринформ", в Городском совете Киева принято решение расторгнуть договор аренды с посольством России, заключенный на земельные участки. По полученным данным, на этих участках планировалось построить новое здание для размещения российской дипмиссии, консульства, а также резиденции, в которой будет жить российский посол. Известно, что участки расположены по адресу: улицы Спасская, 13-15, Спасская, 14 и Боричев Ток, 17, 19, 21, пишет РИА Новости.

Информацию прокомментировал депутат от националистической партии "Свобода" Юрий Сиротюк, который был автором инициативы о расторжении договора аренды с российской стороной.