Украина ввела ограничения на массовые мероприятия из-за COVID-19

На Украине запрет на проведение массовых мероприятий и карантин в учебных заведениях будут действовать в течение трех недель.

Украинские власти приняли решение ввести ограничение на проведение массовых мероприятий численностью свыше 200 человек на территории всей страны в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Кроме того правительство Украины ввело карантин в школах и учебных заведениях. Уточняется, что запрет на проведение массовых мероприятий и карантин будут действовать в течение трех недель.

Согласно официальным данным, на Украине выявили один случай заражения инфекцией COVID-19. Известно, что украинец недавно вернулся из Италии, пишет РБК.