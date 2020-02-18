Вашингтон ввел санкции против "дочки" "Роснефти"

США заблокировали активы швейцарской компании Rosneft Trading SA в связи с продажей нефти из Венесуэлы.

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки во вторник, 18 февраля, ввело санкции против российской дочерней компании "Роснефти" Rosneft Trading SA и ее президента Дидье Касимиро. Уточняется, что Вашингтон заблокировал ее активы в связи с продажей венесуэльской нефти, а также компания не сможет сотрудничать с американскими бизнесменами, пишет ТАСС.

Ранее власти США говорили о том, что могут ввести ограничительные меры в отношении компании "Роснефть" из-за сотрудничества с Венесуэлой.