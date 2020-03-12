Фондовые индексы США рухнули из-за коронавируса

Торги на бирже США были приостановлены на 15 минут из-за резкого падения основных фондовых индексов более чем на 7%.

Основные фондовые индексы США вновь показали серьезное падение в ходе торгов. Причем организаторам пришлось временно приостановить торговую сессию на 15 минут, из-за того, что индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq опустились более чем на 7%. Опасения инвесторов вызывают распространение коронавируса по все большему количеству стран, а также заявления сделанные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и лидером США Дональдом Трампом на фоне сложившейся ситуации. Так, ВОЗ объявила о начале мировой пандемии коронавируса, а президент США в своем телеобращении к американца сообщил, что США закрывают границы для европейских путешественников, пишет РБК.