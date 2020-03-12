В Италии прекратилась почти вся торговля

Речь идет о приостановке любого вида торговли. Кроме этого, по всей стране закрываются бары, рестораны и салоны красоты.

В Италии введены новые меры, направленные на борьбу с эпидемией коронавируса. Как передает РИА Новости со ссылкой на премьер-министра страны Джузеппе Конте, речь идет о приостановке любого вида торговли. Также закрываются бары, рестораны и салоны красоты. Исключением являются магазины, в которых продаются предметы первой необходимости и аптеки.

Вместе с этим, как отметил Конте, власти Италии гарантируют, что останутся основные услуги, в том числе общественный транспорт. Также, по его словам, остается доступной доставка на дом.