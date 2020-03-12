В Малайзии зафиксирован первый случай спорадического заражения COVID-19

Распространение вируса в Малайзии вышло из под контроля.

Министерство здравоохранения Малайзии зарегистрировало первый случай спорадического заражения инфекцией COVID-19. Это свидетельствует о том, что вирус перешел в третью фазу распространения заболевания. Об этом передает издание "Лента.ру", ссылаясь на The Star.

Отмечается, что заболевший коронавирусом человек не контактировал с инфицированными, а также не был в зараженных районах. Таким образом, распространение COVID-19 в Малайзии вышло из под контроля.

Ранее глава ВОЗ объявил о начале мировой пандемии коронавируса. По его словам, в ближайшее время инфекция распространится почти на все страны.