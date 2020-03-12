Президенты России и Турции обсудили по телефону ситуацию в Сирии

Лидеры РФ и Турции отметили значительное снижение напряженности в зоне деэскалации Идлиб.

Российский президент и турецкий глава Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора обсудили ситуацию в сирийском Идлибе. В пресс-службе Кремля подчеркнули, что переговоры состоялись по инициативе лидера России.

В частности, Путин и Эрдоган отметили значительное снижение напряженности в зоне деэскалации Идлиб и затронули вопросы, связанные с выполнением ранее достигнутых соглашений, а также договорились о поддержании диалога на разных уровнях, пишет РИА Новости.