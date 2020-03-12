Россия и Турция пришли к согласию по большинству вопросов по Идлибу

Сообщение об этом поступило от министра обороны Хулуси Акара.

Москва и Анкара смогли договориться по большинству тем в ходе переговоров по Идлибу. Как передает РИА Новости, об этом проинформировал министр обороны Турции Хулуси Акар. По его словам, присутствие турецких военных в этом регионе будет, и в данный момент речи нет о том, чтобы их выводить.

О соглашении между Россией и Турцией высказался и посол Сирии в Москве Рияд Хаддад. Он отметил, что договоренность положительным образом скажется как на ситуации в самой стране, так и на ее гражданах. Вместе с этим посол подчеркнул, что власти Сирии не позволят боевикам уничтожать местных жителей и военных.