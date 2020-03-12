Мишустин оценил угрозу распространения COVID-19 в России

Премьер-министр попросил граждан РФ отнестись с пониманием к упреждающим мерам по борьбе с коронавирусом и внимательно следить за своим самочувствием.

В четверг, 12 марта, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что предпринимаемые правительством меры по профилактике и предупреждению инфекции COVID-19 позволили свести к минимуму угрозу распространения коронавируса в стране. Помимо этого Мишустин добавил, что для государства важно защитить свой народ, поэтому он попросил российских граждан отнестись с пониманием к введенным мерам по борьбе с COVID-19, а также призвал внимательно следить за своим самочувствием и здоровьем близких, пишет ТАСС.