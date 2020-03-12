Поправки в Конституцию одобрило необходимое количество регионов

Требуемое количество регионов, позволяющее направить этот законопроект в Конституционный суд для проверки, - 57.

В четверг большинство российских регионов поддержало предлагаемый законопроект об изменениях в Конституцию РФ. Соответствующее решение приняли более 2/3 субъектов. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на данные голосований органов законодательной власти регионов.

Уточняется, что обсуждения поправок в основной закон страны прошли в 62 из 85 субъектах Российской Федерации. Требуемое количество регионов, позволяющее направить предлагаемый законопроект в Конституционный суд для проверки, - 57.