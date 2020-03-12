Песков объяснил обнуление президентских сроков для Путина

Дмитрий Песков считает, что в этот непростой для страны период важно сохранить последовательность и твердость власти.

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что поправка в Конституцию, согласно которой действующий глава государства может участвовать в президентских выборах, стала новой для Кремля. По его мнению, депутат Государственной думы Валентина Терешкова предложила соответствующую инициативу в связи стем, что сейчас многие страны мира находятся в нестабильной ситуации. Песков добавил, что именно в такие непростые годы ряд государств рассматривает возможность оставить действующего президента на своем посту. Представитель пояснил, что в этот сложный период важно сохранить "последовательность и твердость власти", пишет ТАСС.

Ранее Валентина Терешкова предложила дать возможность Владимиру Путину переизбраться на новый срок, несмотря на ограничения для участия в президентских выборах.