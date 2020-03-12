Песков: Кремль следит за развитием ситуации с COVID-19
12.03.2020 13:34
Комментарии
Ранее ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса COVID-19 в мире.
Официальный представитель президента России Дмитрий Песков прокомментировал распространение инфекции COVID-19 в стране и в мире. По его словам, Кремль отслеживает ситуацию, связанную с коронавирусом.
"Внимательно следим за развитием ситуации", - заявил Песков.
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения объявил о начале мировой пандемии COVID-19. Он добавил, что в скором времени инфекция распространится почти на все страны, пишет РИА Новости.
Комментировать (без регистрации)
Читать еще:
Написать комментарий