Песков: Кремль следит за развитием ситуации с COVID-19

Ранее ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса COVID-19 в мире.

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков прокомментировал распространение инфекции COVID-19 в стране и в мире. По его словам, Кремль отслеживает ситуацию, связанную с коронавирусом.

"Внимательно следим за развитием ситуации", - заявил Песков.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения объявил о начале мировой пандемии COVID-19. Он добавил, что в скором времени инфекция распространится почти на все страны, пишет РИА Новости.