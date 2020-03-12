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Песков: Кремль следит за развитием ситуации с COVID-19

12.03.2020 13:34
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Песков: Кремль следит за развитием ситуации с COVID-19

Ранее ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса COVID-19 в мире.

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков прокомментировал распространение инфекции COVID-19 в стране и в мире. По его словам, Кремль отслеживает ситуацию, связанную с коронавирусом.

"Внимательно следим за развитием ситуации", - заявил Песков.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения объявил о начале мировой пандемии COVID-19. Он добавил, что в скором времени инфекция распространится почти на все страны, пишет РИА Новости.

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ВОЗ объявила о начале пандемии коронавируса
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