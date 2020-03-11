В Москве активисты вышли на пикеты против обнуления сроков Путина

В одиночных акциях протеста участвует более пятидесяти человек.

В российской столице на Боровицкой площади активисты вышли на одиночные пикеты, выражая свой протест против обнуления президентского срока Владимира Путина и изменений Конституции. В разговоре с РБК о подробностях рассказал муниципальный депутат Василий Дикарев, принимающий участие в протесте. Он рассказал, что участниками пикета является более пятидесяти человек. На месте присутствуют полицейские, однако пока все проходит спокойно. Как сообщается, организаторами митинга являются муниципальный депутат Илья Азар и политический активист Алексей Миняйло.