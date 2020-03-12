Чехия заявила о готовности к разблокировке отношений с Россией

Наладить диалог могла бы встреча президентов двух стран во время празднования Дня Победы в Москве.

Чехия готова к тому, чтобы вступить с Россией в диалог для разблокировки взаимных отношений и проявляет интерес к скорейшему прагматичному и взвешенному решению проблемных вопросов. Как передает РИА Новости, соответствующие заявления содержатся в заявлении высшего руководства страны, озвученного в среду во время совещания, участниками которого стали президент Милош Земан, глава МИД Томаш Петршичек, глава минобороны Лубомир Метнар и другие представители структур.

В заявлении также говорится о том, что решению проблем могла бы способствовать встреча лидеров стран в мае этого года – на торжествах 9 мая в Москве.

О своей готовности наладить с Россией диалог ранее заявили и представители Польши.