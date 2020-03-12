Доллар поднялся выше 74 рублей

Это произошло впервые с марта 2016 года. Колебания происходят на фоне общего негатива на мировых площадках.

Ситуация на торговых площадках сохраняет колебания на фоне общего негатива на мировых рынках. Так, доллар поднялся в цене выше отметки 74 рублей, передает РИА Новости со ссылкой на данные Мосбиржи. Как уточняется, это произошло впервые с марта 2016 года.

Доллар расчетами «завтра» на 10:09 мск вырос на 96 копеек, до уровня 73,91 рубля (ранее был скачок до 74,11 рубля), курс евро прибавил 1,27, поднявшись до 83,41 рубля.

Вместе с этим на падение пошла нефть Brent: фьючерс мая упал на 4,14%, до 34,31 доллара за баррель.