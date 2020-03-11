Путин: Россия сможет пережить кризис

Владимир Путин поручил правительству и ЦБ свести к минимуму негативные явления в экономике, чтобы жители страны не почувствовали их на себе.

В среду президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с инвесторами прокомментировал ситуацию на фондовых валютных рынках и падение цен на нефть. По его словам, "подобного рода кризисы в чем-то создают трудности, а в чем-то, наоборот, создают дополнительные возможности". Также Владимир Путин выразил уверенность, что российская экономика сможет преодолеть все предстоящие трудности. Президент добавил, что поручил правительству и Центральному Банку свести к минимуму негативные явления в экономике, чтобы жители страны не чувствовали их на себе, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что Россия и ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи нефти, в результате чего цены на сырье упали.