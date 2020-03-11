Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
11 МАР, 21:05 МСК
USD (ЦБ)    71,4720
EUR (ЦБ)    81,0207

11 МАР, 21:05 МСК
USD (ЦБ)    71,4720
EUR (ЦБ)    81,0207

Путин: Россия сможет пережить кризис

11.03.2020 20:27
Комментарии
Путин: Россия сможет пережить кризис

Владимир Путин поручил правительству и ЦБ свести к минимуму негативные явления в экономике, чтобы жители страны не почувствовали их на себе.

В среду президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с инвесторами прокомментировал ситуацию на фондовых валютных рынках и падение цен на нефть. По его словам, "подобного рода кризисы в чем-то создают трудности, а в чем-то, наоборот, создают дополнительные возможности". Также Владимир Путин выразил уверенность, что российская экономика сможет преодолеть все предстоящие трудности. Президент добавил, что поручил правительству и Центральному Банку свести к минимуму негативные явления в экономике, чтобы жители страны не чувствовали их на себе, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что Россия и ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи нефти, в результате чего цены на сырье упали.

Комментировать (без регистрации)
Силуанов ответил на прогноз АКРА об экономическом кризисе
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Решена 58-летняя загадка квантовой науки. Ученые смогли революционизировать ядерный магнитный резонанс

Решена 58-летняя загадка квантовой науки. Ученые смогли революционизировать ядерный магнитный резонанс
Наука и технологии

Обвал рубля и падение цен на нефть. Грозит ли российской экономике кризис?

Обвал рубля и падение цен на нефть. Грозит ли российской экономике кризис?
Экономика 1

«Зачем крутить и мудрить». Останется ли Путин у власти до 2036 года?

«Зачем крутить и мудрить». Останется ли Путин у власти до 2036 года?
Политика

Одежда, электроника и лекарства. Какие товары подорожают после обвала рубля

Одежда, электроника и лекарства. Какие товары подорожают после обвала рубля
Экономика

Витамин нефти. Назвали регионы России с самым крепким «экономическим здоровьем»

Витамин нефти. Назвали регионы России с самым крепким «экономическим здоровьем»
Исследования

Россиян ждут досрочные выборы Госдумы, а потом президента Путина

Россиян ждут досрочные выборы Госдумы, а потом президента Путина
Политика 12

Узнай, страна

В Забайкалье модернизировали питающий центр для Транссиба и перетока в Бурятию за 1,3 млрд рублей

В Забайкалье модернизировали питающий центр для Транссиба и перетока в Бурятию за 1,3 млрд рублей

На Камчатке начали подготовку к бурению новой разведочной скважины для газоснабжения региона

На Камчатке начали подготовку к бурению новой разведочной скважины для газоснабжения региона

В Удмуртии на мехзаводе создали «ноу-хау» по переработке графитового вторсырья, копившегося 70 лет

В Удмуртии на мехзаводе создали «ноу-хау» по переработке графитового вторсырья, копившегося 70 лет

В Кемеровской области запустили производство сверхкрупных полимерных емкостей

В Кемеровской области запустили производство сверхкрупных полимерных емкостей

Новости дня

20:37 В шотландском лесу обнаружен секретный бункер партизанской армии Черчилля В шотландском лесу обнаружен секретный бункер партизанской армии Черчилля
В Москве активисты вышли на пикеты против обнуления сроков Путина
В Москве активисты вышли на пикеты против обнуления сроков Путина
19:48 Меркель: до 70% населения может заразиться COVID-19 Меркель: до 70% населения может заразиться COVID-19
19:17 Минск сделал новые предложения по покупке российской нефти Минск сделал новые предложения по покупке российской нефти
18:40 Родителям будут начислять маткапитал автоматически Родителям будут начислять маткапитал автоматически
18:02 Украина ввела ограничения на массовые мероприятия из-за COVID-19 Украина ввела ограничения на массовые мероприятия из-за COVID-19
17:07 Силуанов ответил на прогноз АКРА об экономическом кризисе Силуанов ответил на прогноз АКРА об экономическом кризисе
По всей Италии введены ограничения на передвижения
По всей Италии введены ограничения на передвижения
16:41 СФ одобрил законопроект о поправках в Конституцию РФ СФ одобрил законопроект о поправках в Конституцию РФ

Узнай, страна!

13:39 В Забайкалье модернизировали питающий центр для Транссиба и перетока в Бурятию за 1,3 млрд рублей В Забайкалье модернизировали питающий центр для Транссиба и перетока в Бурятию за 1,3 млрд рублей
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
13:24 На Камчатке начали подготовку к бурению новой разведочной скважины для газоснабжения региона На Камчатке начали подготовку к бурению новой разведочной скважины для газоснабжения региона
12:01 В Удмуртии на мехзаводе создали «ноу-хау» по переработке графитового вторсырья, копившегося 70 лет В Удмуртии на мехзаводе создали «ноу-хау» по переработке графитового вторсырья, копившегося 70 лет
11:49 В Кемеровской области запустили производство сверхкрупных полимерных емкостей В Кемеровской области запустили производство сверхкрупных полимерных емкостей
11:29 В Приморском крае начали производство новейших вертолётов Ка-62, не имеющих аналогов в мире В Приморском крае начали производство новейших вертолётов Ка-62, не имеющих аналогов в мире
10:40 В Подмосковье открыли Российский центр гибкой электроники В Подмосковье открыли Российский центр гибкой электроники
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
10:26 В Ростовской области начали строительство автомобильного моста в городе атомщиков за 7,8 млрд рублей В Ростовской области начали строительство автомобильного моста в городе атомщиков за 7,8 млрд рублей
10 МАР, 14:08 Комитет ТПП РФ по развитию АПК: гарант Доктрины продовольственной безопасности РФ - рост доходов Комитет ТПП РФ по развитию АПК: гарант Доктрины продовольственной безопасности РФ - рост доходов
10 МАР, 13:57 В Омске ученые разработали импортозамещающее устройство для устойчивой связи в полярной зоне В Омске ученые разработали импортозамещающее устройство для устойчивой связи в полярной зоне
10 МАР, 13:33 В Ростовской области запущено движение по новому мосту в рамках проекта обхода Аксая за 77 млрд руб. В Ростовской области запущено движение по новому мосту в рамках проекта обхода Аксая за 77 млрд руб.



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter