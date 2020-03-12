В Польше выступают за улучшение отношений с Россией

Глава польского МИД Яцек Чапутович выразил надежду, что страны смогут установить нормальные отношения.

Глава польского МИД Яцек Чапутович заявил, что улучшение отношений с Россией – это важно, и в этом плане он выразил надежду, что страны смогут найти общий язык и установить нормальные отношения.

«Сейчас эти отношения нельзя назвать хорошими, они напряженные, но мы хотели бы их улучшения», — цитирует политика РБК.

По словам Чапутовича, он заинтересован в том, чтобы провести встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Не исключено, что беседа может состояться до предстоящей министерской встречи Совета Европы, которая состоится в мае.