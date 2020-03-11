ВОЗ объявила о начале пандемии коронавируса

11.03.2020 22:57 Комментарии

Глава ВОЗ ожидает, что в самое ближайшее время увеличится и количество смертей от коронавируса и распространение инфекции, которое затронет еще большее количество стран.

Во время брифинга в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сделал официальное заявление о распространении коронавирусной инфекции по миру. Глава ВОЗ официально объявил о начале мировой пандемии коронавируса. По его словам, в самое ближайшее время инфекция распространится на большее количество стран. Также возрастет и число смертей от коронавируса, пишет РИА Новости.