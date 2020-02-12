Польша обратилась к "Газпрому" по делу против СП-2

Оператор проекта Nord Stream 2 AG подчеркнул, что реализация "Северного потока - 2" осуществляется с соблюдением всех действующих законов и нормативов.

Польша направила официальный запрос "Газпрому" с просьбой предоставить необходимые данные для проведения расследования в отношении российского энергетического проекта "Северный поток - 2". Уточняется, что соответствующее уведомление поступило 15 января 2020 года от Польского комитета конкуренции и защиты потребителей (UOKiK).

В мае прошлого года UOKiK обвинил "Газпром" и некоторых партнеров по трубопроводу "Северный поток - 2" (Engie, OMV, Shell, Wintershall и Uniper) в нарушении польского антимонопольного законодательства в связи с финансированием строительства газопровода.

В свою очередь оператор проекта Nord Stream 2 AG заявил, что обвинения антимонопольного органа Польши не имеют никакого отношения к реализации "Северного потока - 2", так как строительство трубопровода осуществляется с соблюдением всех действующих законов и нормативов, пишет РИА Новости.