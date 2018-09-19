Астрономы обнаружили планету из сериала «Звездный путь»

19.09.2018 20:05



Американские астрономы с помощью телескопа DEFT (размещен в штате Аризона) обнаружили экзопланету, которая по своим характеристикам похожа на планету Вулкан из известного сериала Star Trek. Обнаруженная экзопланета находится на расстоянии шестнадцати световых лет от планеты Земля. На веб-ресурсе Университета Флориды указано, что данная планета представляет собой суперземлю, вращающуюся вокруг звезды HD 26965. Ее размер почти в два раза превышает размер нашей планеты. Экзопланета совершает полный оборот вокруг своего светила за 42 дня и расположена в самой оптимальной точке зоны обитаемости.

Зона обитаемости - область в космосе, установленная из расчёта, что условия на поверхности находящихся в ней планет будут близки к условиям на планете Земля.

По своим характеристикам открытая планета сходна с планетой Вулкан (родина Спока из сериала Star Trek). Помимо этого, у HD 26965 есть альтернативное обозначение - 40 Эридиана А. В сериале Вулкан - вторая планета системы 40 Эридиана А.

Исследователи выяснили, что звезда HD 26965 только немного холоднее и меньше нашего светила. Астрономы заметили, что, несмотря на высокую температуру на поверхности, открытая экзопланета вполне может быть пригодна для жизни, пишет rg.ru.