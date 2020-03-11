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МИД Польши признал главную роль СССР в разгроме фашизма

11.03.2020 22:42
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МИД Польши признал главную роль СССР в разгроме фашизма

Яцек Чапутович отказался уравнивать ответственность Советского Союза и Германии в развязывании войны.

Глава Министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович согласился с тем, что СССР сыграл главную роль в победе над фашистской Германией. Также он признал, что народы бывших советских республик понесли огромные жертвы в этой войне. Помимо этого дипломат отказался уравнивать ответственность Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера в развязывании войны, однако Чапутович считает, что Советский Союз в некоторой степени виноват за нападение Германии на Польшу, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

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