МИД Польши признал главную роль СССР в разгроме фашизма

Яцек Чапутович отказался уравнивать ответственность Советского Союза и Германии в развязывании войны.

Глава Министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович согласился с тем, что СССР сыграл главную роль в победе над фашистской Германией. Также он признал, что народы бывших советских республик понесли огромные жертвы в этой войне. Помимо этого дипломат отказался уравнивать ответственность Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера в развязывании войны, однако Чапутович считает, что Советский Союз в некоторой степени виноват за нападение Германии на Польшу, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.