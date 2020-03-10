Минобороны ответило на заявление Эрдогана об уничтоженных в Идлибе "Панцирях"

В ведомстве отметили, что сирийских военнослужащих в Идлибе прикрывает всего 4 ЗРПК "Панцирь".

Заявление главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об уничтожении 8 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь" в Сирии не соответствует действительности. Об этом сообщило Министерство обороны России. В ведомстве пояснили, что сирийских военнослужащих в зоне деэскалации Идлиб прикрывает всего 4 ЗРПК "Панцирь". Также Минобороны РФ добавило, что турецкие беспилотные летательные аппараты смогли повредить только 2 ЗРПК "Панцирь". Отмечается, что сейчас завершаются работы по их восстановлению, пишет РИА Новости.