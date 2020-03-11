Британские инженеры случайно решили одну из загадок квантовой физики, которой насчитывается вот уже 58 лет.

Инженеры из Университета Нового Южного Уэльса решили задачу, поставленную нобелевским лауреатом Николасом Бломбергеном еще в 1961 году. Они совершили прорыв и смогли революционизировать ядерный магнитный резонанс. Проводя свой эксперимент, ученые случайно обнаружили, что управлять отдельными атомами в нанометровом масштабе можно не с помощью магнитных полей, а используя электрические поля, что дает возможность локализовать их вокруг каждого отдельного атома.

Подробнее об исследовании читайте в материале "Капитала страны": "Решена 58-летняя загадка квантовой физики. Ученые смогли революционизировать ядерный магнитный резонанс".