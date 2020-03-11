Ученые смогли революционизировать ядерный магнитный резонанс
Британские инженеры случайно решили одну из загадок квантовой физики, которой насчитывается вот уже 58 лет.
Инженеры из Университета Нового Южного Уэльса решили задачу, поставленную нобелевским лауреатом Николасом Бломбергеном еще в 1961 году. Они совершили прорыв и смогли революционизировать ядерный магнитный резонанс. Проводя свой эксперимент, ученые случайно обнаружили, что управлять отдельными атомами в нанометровом масштабе можно не с помощью магнитных полей, а используя электрические поля, что дает возможность локализовать их вокруг каждого отдельного атома.
Подробнее об исследовании читайте в материале "Капитала страны": "Решена 58-летняя загадка квантовой физики. Ученые смогли революционизировать ядерный магнитный резонанс".
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