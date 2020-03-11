В шотландском лесу обнаружен секретный бункер партизанской армии Черчилля

В Шотландии был обнаружен давно утерянный бункер времен Второй мировой войны, принадлежавший «секретной армии» Черчилля.

Бункер был найден во время вырубки леса, когда рабочие неожиданно обнаружили среди корней и растительности железную дверь. Он принадлежал вспомогательным подразделениям, так называемым скрытым военным силам Британии.

Как сообщает foxnews, эти люди были обучены партизанской войне и действовали тайно, это был корпус добровольцев, похожих на британскую гвардию. Им было поручено нанести ущерб в тылу врага в случае вторжения нацистов.

«Поскольку местоположение бункеров такого типа держалось в строжайшем секрете, многие из них были «похоронены» и потеряны», – отмечают эксперты.

Вход в бункер, расположенный на глубине 1.3 м, был доступен с востока через люк. Спасательный люк был расположен на другом конце сооружения. Бункер был построен по стандартной конструкции - размером около 7 метров на 3 метра.

Он представлял собой бетонное сооружение, в котором могли разместиться 7-8 солдат.

Внутренняя часть стен состоит из гофрированного листового железа, пол цементный. Торцы бункеры были выполнены кирпичной кладкой. На каждом конце конструкции имеется вентиляционная труба диаметром 32 см.

Внутри должны были быть двухъярусные кровати, стол, плита и все необходимое оборудование, но ни один из этих материалов не сохранился.

Сохранилось очень мало доказательств внутренней отделки бункера, за исключением некоторых сломанных деревянных каркасов кроватей и пустой консервной банки.

«Из записей мы знаем, что около 7 человек использовали этот бункер и в то время они были вооружены револьверами, автоматами, снайперской винтовкой и взрывчаткой», – сообщил археолог Мэтт Ричи.

Всего было около 3500 членов вспомогательного подразделения, все они были завербованы тайно и подписали Закон о государственной тайне. Вспомогательным отрядам был дан приказ сражаться до смерти.

«Из-за редкости и важности объекта, а также по соображениям безопасности, бункер не был открыт для публики, и его точное местонахождение пока будет держаться в секрете», – отметил исследователь Кит Роджер.

Вспомогательные отряды появились в Британии в 1940 году, но поскольку немецкое вторжение так и не осуществилось, им так никогда и не пришлось использовать свою партизанскую подготовку.