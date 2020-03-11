В России обнаружено восемь новых случаев инфицирования коронавирусом

Еще восемь россиян заразились коронавирусом. Шесть инфицированных находятся в Москве, двое в Московской области.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в России, еще у восьми россиян обнаружили заболевание. Известно, что все они вернулись из поездки в Италию около двух недель назад. Причем один из них - малолетний ребенок, но, по словам медиков, у него нет симптомов инфекции, ребенок является носителем заболевания.

Всех у кого обнаружили коронавирус поместили в специальные инфекционные боксы, также установлен и круг их общения. Теперь, в стране официально зафиксировано 28 заразившихся COVID-2019, пишет РИА Новости.