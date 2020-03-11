Родителям будут начислять маткапитал автоматически

В ПФР проверят, есть ли ограничения для получения сертификата, и, если их нет, документы будут оформлены.

Пресс-служба Министерства труда рассказала, что с 15 апреля материнский капитал будет начисляться автоматически. В ведомстве добавили, что родителям даже не придется подавать заявление на получение сертификата. Отмечается, что после рождения ребенка соответствующие данные в автоматическом режиме поступят в Пенсионный фонд России. Сотрудники фонда проверят, есть ли ограничения, препятствующие выплате, и, если их нет, сертификат на получение материнского капитала будет оформлен. Информация о начислении выплаты будет направлена в смс по номеру телефона, а также родителям придет уведомление в личном кабинете на портале госуслуг, пишет РИА Новости.