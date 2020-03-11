СФ одобрил законопроект о поправках в Конституцию РФ

Валентина Матвиенко считает, что поправки в основной закон страны являются очень важными для новейшей истории России.

Совет Федерации одобрил президентский законопроект о поправках в Конституцию РФ. Уточняется, что в пользу документа проголосовали 160 сенаторов, 3 - воздержались, а 1 - против.

Председатель верхней палаты Валентина Матвиенко считает, что поправки в основной закон РФ являются очень важными для новейшей истории страны. Она пояснила, что сейчас Россия столкнулась с новыми угрозами и вызовами, которые необходимо учитывать в решениях правительства, пишет РИА Новости.