Силуанов ответил на прогноз АКРА об экономическом кризисе

Отмечается, что российские граждане не должны почувствовать на себе негативные явления в экономике.

Глава Министерства финансов Антон Силуанов выразил уверенность, что российская экономика не находится в начале кризиса, особенно из-за падения цен на нефть. Также министр добавил: президент РФ Владимир Путин на встрече с инвесторами заявил, что у правительства и Банка России достаточно ресурсов для сохранения финансовой стабильности в сложившейся ситуации. Отмечается, что граждане страны не должны почувствовать на себе негативные явления в экономике, пишет РИА Новости.

Ранее аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) рассказало, что в Российской Федерации может начаться новый экономический кризис.