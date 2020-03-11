АКРА предупредило россиян о новом экономическом кризисе

Аналитики АКРА подчеркнули, что преодоление критической отметки индекса финансового стресса вовсе не гарантирует начало экономического кризиса.

Индекс финансового стресса для Российской Федерации преодолел критическую отметку в 2,5 пункта, достигнув уровня в 3,1 пункта. Это означает, что в стране может начаться новый экономический кризис. Об этом рассказало аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА). Также эксперты агентства подчеркнули, что преодоление критической отметки индекса финансового стресса вовсе не гарантирует начало кризиса в РФ, пишет "Российская газета".

Уточняется, что главными факторами, влияющими на приближение экономического кризиса, являются эпидемия коронавирусной инфекции, падение цен на нефть и антироссийские санкции.