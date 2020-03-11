Власти Таиланда ввели визовые ограничения из-за COVID-19

Отмечается, что россияне смогут находиться на территории Таиланда без визы в течение 30 дней.

Власти Таиланда приняли решение ужесточить правила въезда для граждан некоторых стран в связи с распространением инфекции COVID-19 по всему миру. Об этом сообщает издание ТАСС, ссылаясь на сотрудницу отдела информации МИД королевства.

Также собеседница агентства добавила, что ужесточение правил въезда на территорию страны не коснется российских граждан. Она пояснила, что между Таиландом и Российской Федерацией есть соглашение о безвизовом пребывании в течение 30 дней, которое пока никто не отменял.