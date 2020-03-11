Правительство РФ пообещало не снижать цены на бензин

Алексей Сазанов считает, что цены на бензин в России не изменятся.

Заместитель главы Министерства финансов Российской Федерации Алексей Сазанов заявил, что стоимость бензина в стране не должна измениться в связи с падением цен на нефть на мировых рынках, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что Россия и ОПЕК не смогли прийти к соглашению о сокращении нефтедобычи или продлении сделки, в результате чего цены на сырье сильно упали.