Правительство РФ пообещало не снижать цены на бензин
11.03.2020 14:47
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Алексей Сазанов считает, что цены на бензин в России не изменятся.
Заместитель главы Министерства финансов Российской Федерации Алексей Сазанов заявил, что стоимость бензина в стране не должна измениться в связи с падением цен на нефть на мировых рынках, пишет ТАСС.
Ранее сообщалось, что Россия и ОПЕК не смогли прийти к соглашению о сокращении нефтедобычи или продлении сделки, в результате чего цены на сырье сильно упали.
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