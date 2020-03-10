Новак рассказал, когда восстановятся цены на нефть

Александр Новак считает, что на восстановление котировок нефти уйдет несколько месяцев.

Министр энергетики Александр Новак в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что цены на нефть после падения из-за расторжения сделки ОПЕК+ могут восстановиться в течение нескольких месяцев. Также он отметил, что темпы стабилизации нефтяного рынка зависят от таких факторов, как борьба с распространением инфекции COVID-19 по всему миру и рост дополнительного спроса на сырье в период низких цен, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.