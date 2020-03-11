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В России могут появиться мобильные пункты переписи населения

11.03.2020 07:29
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В России могут появиться мобильные пункты переписи населения

Таким образом перепись смогут пройти те граждане, у кого нет времени провести личную встречу с представителями ведомства.

В России идет разработка проекта, суть которого состоит во внедрении мобильных пунктов переписи населения, пишут «Известия» со ссылкой на заместителя главы Росстата Павла Смелова. По его информации, благодаря таким нововведениям, перепись смогут пройти те россияне, кто не имеет времени провести личную встречу с представителями ведомства. Смелов также пояснил, что соответствующую инициативу выдвинули, опираясь на опыт Белоруссии – в этой стране в прошлом году таким образом через перепись прошли 28% граждан.

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