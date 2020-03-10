Little Big презентует песню для Евровидения 12 марта

Популярная российская рэйв-группа Little Big представит песню для «Евровидения-2020» в эфире программы «Вечерний Ургант».

Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

В сообщении отмечается, что премьера песни, подготовленной к «Евровидению», состоится в ближайший четверг, 12 марта.

Также известно, что сведения о конкурсном произведении были переданы в Европейский вещательный союз вовремя и в соответствии с установленными правилами конкурса, передает russian.rt.

Напомним, Little Big будет представлять Россию на песенном конкурсе Евровидение, который пройдет в Роттердаме (Нидерланды) с 12 по 16 мая.