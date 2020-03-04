Андрей Орехов уходит из Little Big не из-за Евровидения

Директор по развитию рейв-группы Little Big Андрей Орехов в своем аккаунте в Facebook сообщил о том, что прекращает работу с коллективом.

Данное сообщение вызвало неоднозначную реакцию у поклонников, которые связали уход пиар-менеджера с анонсированием выступления группы на Евровидении.

Позже в интервью Telegram-каналу «Антиглянец» Орехов развеял домыслы, сообщив о том, что он просто не находит себе места в коллективе, хотя считает ребят лучшими профессионалами на рынке и его уход никак не связан с международным конкурсом.