В США предрекли победу России в нефтяной войне

Падение цен на нефть является экономической войной и у России есть хорошие шансы в ней победить.

В США предсказали победу России в нефтяной войне, так американский эксперт назвал обвал цен на нефтяном рынке. Так, профессор американского Военно-морского колледжа и сотрудник Института исследований внешней политики в Филадельфии Николас Гвоздев считает, что выход России из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти в конце года принесет стране хорошие дивиденды в виде победы над США и возобновления партнерства с Саудовской Аравией.

Свои выводы эксперт объясняет тем, что Россия, у которой есть хорошая подушка безопасности в виде средств ФНБ, в состоянии сверстать бюджет при довольно низких ценах, что не сможет позволить себе Саудовская Аравия, а отказываясь от сокращения добычи нефти и удерживая за собой рынок, Россия не дает занять ее место американской нефти, являющейся более дорогой, пишет РИА Новости.