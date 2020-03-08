В России выявили новые случаи заболевания COVID-19
08.03.2020 17:51
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Все инфицированные недавно вернулись из Италии.
В Российской Федерации зарегистрировали три новых случая заболевания COVID-19. Уточняется, что заразившиеся проживают в Московской, Калининградской и Белгородской областях. Кроме того все инфицированные россияне в последние две недели посещали Италию. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Также в штабе отметили, что всего в стране зафиксировали 17 случаев заражения инфекцией COVID-19, пишет РИА Новости.
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