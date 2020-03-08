В России выявили новые случаи заболевания COVID-19

Все инфицированные недавно вернулись из Италии.

В Российской Федерации зарегистрировали три новых случая заболевания COVID-19. Уточняется, что заразившиеся проживают в Московской, Калининградской и Белгородской областях. Кроме того все инфицированные россияне в последние две недели посещали Италию. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Также в штабе отметили, что всего в стране зафиксировали 17 случаев заражения инфекцией COVID-19, пишет РИА Новости.