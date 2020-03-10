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Симптомы коронавируса не проявляются в течение 5-12 дней

10.03.2020 21:50
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Симптомы коронавируса не проявляются в течение 5-12 дней

Американские ученые в своем новом исследовании оценили длительность инкубационного периода COVID-2019. В среднем, он составляет около 5 дней.

У людей, инфицированных COVID-2019, симптомы будут развиваться через 5–12 дней после воздействия нового коронавируса, сообщают американские исследователи. Основываясь на данных из 181 подтвержденного случая, ученые оценивают средний инкубационный период COVID-2019 около пяти дней.

"Это хорошая новость, ведь это значит, что 14-дневный карантинный период, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), является «подходящим» и охватит 99% всех инфекционных случаев COVID-2019", - сказала соавтор исследования Кира Грантц, аспирант Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса в Балтиморе. "Мы прогнозируем очень низкую вероятность того, что даже среди лиц с высоким риском мы пропустим любые симптоматические случаи после этого времени".

Но остается большой вопрос: могут ли зараженные люди распространять вирус среди других до того, как у них появятся симптомы, или если у них никогда не будет симптомов?

По словам эксперта по инфекционным заболеваниям клиники Кливленда д-ра Кристин Энглунд, "мы точно не знаем, есть ли бессимптомная передача COVID-2019".

Последнее исследование было проведено, поскольку страхи из-за коронавируса продолжают распространяться по всему миру. Ведь согласно последним данным ВОЗ, во всем мире зарегистрировано 109 577 подтвержденных случаев заболевания в 104 странах, причем 3 809 человек умерли.

"Новое исследование подтверждает правильность того, на какое время мы помещаем пациентов на карантин", - сказала д-р Энглунд. "Это позволяет нам чувствовать себя комфортно, отменяя карантин в конце 14 дней, если у пациента нет никаких симптомов, потому что подавляющее большинство людей должно иметь симптомы в течение этого периода времени, если они заражены".

Опасные симптомы включают лихорадку, кашель и одышку.

Для исследования ученые отобрали случаи инфицирования COVID-2019 в областях, где вирус еще не укоренился. Информация была собрана из 24 стран за пределами материкового Китая и 25 провинций материкового Китая, но которые не были частью первоначальной вспышки. Исследовательская группа отметила время возможного воздействия коронавируса на каждого пациента, а также время, когда они заболевали COVID-2019.

Их оценки подразумевают, что только у 101 из каждых 10 000 случаев будут развиваться симптомы после 14 дней карантина. Эти результаты согласуются с тем, что обнаружили другие исследовательские группы, пишет Consusmer.

"С разными данными и немного другими методами мы все получаем довольно схожую оценку", - подводит итог Грантц.

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