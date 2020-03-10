По всей Италии введены ограничения на передвижения

Также запрещаются все мероприятия с массовым скоплением людей, в том числе свадьбы, похороны и различные церемонии.

В Италии вводятся ограничения по передвижению на территории всей страны из-за коронавируса. Как передает РИА Новости, об этом проинформировал премьер-министр страны Джузеппе Конте. Как уточняется, соответствующее решение Совет министров Италии принял в ночь на воскресенье.

Ограничения были введены в области Ломбардия и четырнадцати северных провинциях страны. Как подчеркнул Конте, с этого момента следует «избегать передвижений». Исключением могут стать «подтвержденные необходимые обстоятельства», например, из-за работы или по причине здоровья.

Кроме этого, запрещаются все мероприятия по массовому скоплению людей. В частности, закрываются дискотеки, пабы, рестораны. Кроме этого, запрещены свадьбы, похороны и всевозможные церемонии.