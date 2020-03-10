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Турция уничтожила восьми комплексов "Панцирь" в сирийском Идлибе

10.03.2020 17:50
Комментарии: 1
Турция уничтожила восьми комплексов "Панцирь" в сирийском Идлибе

Уничтожить "Панцири" помогли турецкие беспилотники, являющиеся важной и эффективной системой ПВО Турции.

Восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" уничтожены турецкими вооруженными силами в Идлибе. С таким заявлением выступил турецкий лидер Тайип Эрдоган во время своего возвращения из Брюсселя. Лидер Турции дал интервью журналистам в самолете. По его словам, большую помощь в уничтожении "Панцирей", которые являются важной частью боевой системы правительственной армии Сирии, оказали турецкие беспилотники. Эрдоган отметил их высокую стоимость, но она, по его мнению, компенсируется высокой эффективностью БПЛА, являющихся важной системой ПВО Турции, пишет РИА Новости.

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Сирийские
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20:04 0 0
Геннадий:

Вранье! Даже название статьи написано не грамотно.

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