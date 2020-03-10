Появился новый способ кражи денег в интернете

Мошенническая схема по краже денежных средств в интернете получила название "Белый кролик".

Компания Group-IB рассказала о новом способе кражи денег в интернете. Появившаяся во второй половине прошлого года мошенническая схема получила название "Белый кролик". Согласно этой схеме мошенники распространяют приглашения на сайты с платными опросами, после чего пользователям приходят письма с вредоносными ссылками, в которых говорится о крупном выигрыше. В итоге клиент теряет бдительность и сам переводит средства мошенникам, следуя по цепочке "за белым кроликом". Полученную информацию подтвердили в некоторых крупных банках, пишет газета "Известия".