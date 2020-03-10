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Эксперт рассказал, чем обернется падение курса рубля для россиян

10.03.2020 19:46
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Эксперт рассказал, чем обернется падение курса рубля для россиян

Из-за падения рубля вырастут цены на автомобили, технику, одежду и обувь.

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков рассказал, чем может обернуться падение курса рубля для граждан России. Своим мнением он поделился с "Вечерней Москвой". По его словам, более всего снижение российской валюты отразится на зарубежных поездках россиян, а также серьезно увеличится стоимость заграничных товаров. Эксперт отметил, что в первую очередь повысятся цены на автомобили, электронную и бытовую технику, а также одежду и обувь. А вот цены на товары первой необходимости, по мнению профессора, если и вырастут, то весьма незначительно.

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