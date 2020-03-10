Доллар торгуется ниже ₽71 на Мосбирже

Рубль немного отыграл утреннее падение на фоне повышения цен на нефть.

Согласно данным Московской биржи курс доллара немного замедлил рост и, по данным на 13:57 мск, составил ₽70,93, в то время как на открытии сессии доллар торговался на уровне ₽72,99. Курс евро по состоянию на указанное время составил ₽80,47, пишет РБК. По мнению аналитиков, рубль немного восстановил свои позиции на фоне небольшого повышения цен на нефть марки Brent, стоимость которой приблизилась к $36 за баррель.