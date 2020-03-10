Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
10 МАР, 16:38 МСК
USD (ЦБ)    72,0208
EUR (ЦБ)    81,8588

10 МАР, 16:38 МСК
USD (ЦБ)    72,0208
EUR (ЦБ)    81,8588

Доллар торгуется ниже ₽71 на Мосбирже

10.03.2020 15:53
Комментарии
Доллар торгуется ниже ₽71 на Мосбирже

Рубль немного отыграл утреннее падение на фоне повышения цен на нефть.

Согласно данным Московской биржи курс доллара немного замедлил рост и, по данным на 13:57 мск, составил ₽70,93, в то время как на открытии сессии доллар торговался на уровне ₽72,99. Курс евро по состоянию на указанное время составил ₽80,47, пишет РБК. По мнению аналитиков, рубль немного восстановил свои позиции на фоне небольшого повышения цен на нефть марки Brent, стоимость которой приблизилась к $36 за баррель.

Комментировать (без регистрации)
Рубль дешевеет на фоне снижения цен на нефть
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Россиян ждут досрочные выборы Госдумы, а потом президента Путина

Россиян ждут досрочные выборы Госдумы, а потом президента Путина
Политика 2

Сделки больше нет. Как и зачем Россия развалила договоренность с ОПЕК+

Сделки больше нет. Как и зачем Россия развалила договоренность с ОПЕК+
Экономика

Рубль снова рухнул. Почему и как это отразится на ценах

Рубль снова рухнул. Почему и как это отразится на ценах
Экономика 1

HEALTH & WELLBEING. Как в России реализуется глобальный тренд на здоровый образ жизни?

HEALTH & WELLBEING. Как в России реализуется глобальный тренд на здоровый образ жизни?
Бизнес и психология

Дорога твоя любовь. Во сколько обойдутся мужчинам в России подарки женщинам к 8 марта?

Дорога твоя любовь. Во сколько обойдутся мужчинам в России подарки женщинам к 8 марта?
Исследования

Расплата за миллиард. Что грозит Олегу Тинькову в США?

Расплата за миллиард. Что грозит Олегу Тинькову в США?
Экономика 2

Узнай, страна

Безопасность Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации

Безопасность Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации

В Омске ученые разработали импортозамещающее устройство для устойчивой связи в полярной зоне

В Омске ученые разработали импортозамещающее устройство для устойчивой связи в полярной зоне

В Ростовской области запущено движение по новому мосту в рамках проекта обхода Аксая за 77 млрд руб.

В Ростовской области запущено движение по новому мосту в рамках проекта обхода Аксая за 77 млрд руб.

Из Крыма в Краснодарский край запущен первый рельсовый автобус по Крымскому мосту

Из Крыма в Краснодарский край запущен первый рельсовый автобус по Крымскому мосту

Новости дня

16:29 Путин одобрил поправку о снятии ограничений для участия в президентских выборах Путин одобрил поправку о снятии ограничений для участия в президентских выборах
По всей Италии введены ограничения на передвижения
По всей Италии введены ограничения на передвижения
15:27 Госдума рассмотрит поправку об ограничении количества президентских сроков Госдума рассмотрит поправку об ограничении количества президентских сроков
14:35 В ГД внесут поправку о досрочных парламентских выборах В ГД внесут поправку о досрочных парламентских выборах
13:35 Минфин: Россия готова к финансовому шоку Минфин: Россия готова к финансовому шоку
13:09 Путин ответил на заявление Зеленского об освобождении Освенцима украинцами Путин ответил на заявление Зеленского об освобождении Освенцима украинцами
12:06 США ждет, что Китай присоединится к ДСНВ США ждет, что Китай присоединится к ДСНВ
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
11:03 Путин заявил, что Россия ответит любому агрессору, как СССР ответил гитлеровской Германии Путин заявил, что Россия ответит любому агрессору, как СССР ответил гитлеровской Германии

Узнай, страна!

14:08 Безопасность Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации Безопасность Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
13:57 В Омске ученые разработали импортозамещающее устройство для устойчивой связи в полярной зоне В Омске ученые разработали импортозамещающее устройство для устойчивой связи в полярной зоне
13:33 В Ростовской области запущено движение по новому мосту в рамках проекта обхода Аксая за 77 млрд руб. В Ростовской области запущено движение по новому мосту в рамках проекта обхода Аксая за 77 млрд руб.
13:15 Из Крыма в Краснодарский край запущен первый рельсовый автобус по Крымскому мосту Из Крыма в Краснодарский край запущен первый рельсовый автобус по Крымскому мосту
12:31 В Ленинградской области изготовили гидрогенераторы для карельских Белопорожских ГЭС В Ленинградской области изготовили гидрогенераторы для карельских Белопорожских ГЭС
11:41 В Брянской области выпустили первую энергоэффективную БМК для объектов системы «Транснефть — Дружба» В Брянской области выпустили первую энергоэффективную БМК для объектов системы «Транснефть — Дружба»
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
11:14 В Краснодарском крае морской порт Ейск оборудовали подводным гидротехническим сооружением В Краснодарском крае морской порт Ейск оборудовали подводным гидротехническим сооружением
06 МАР, 14:05 ТОП-10 достижений недели: как в России покоряли энергию ветра и солнца, строили заводы и мегафермы? ТОП-10 достижений недели: как в России покоряли энергию ветра и солнца, строили заводы и мегафермы?
06 МАР, 13:01 В Новгородской области расширили мощности производства сырья для азотных удобрений за 3 млрд рублей В Новгородской области расширили мощности производства сырья для азотных удобрений за 3 млрд рублей
06 МАР, 12:21 В Тульской области стартовал проект строительства нового завода автодвигателей за 17,8 млрд рублей В Тульской области стартовал проект строительства нового завода автодвигателей за 17,8 млрд рублей



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter