Ученые: тропические леса теряют способность поглощать углекислый газ
Согласно новому исследованию окружающей среды, тропические леса мира теряют способность поглощать углекислый газ из атмосферы, что не может не тревожить.
Амазонский лес. Фото: Питер Вандер Слен
Исследование, опубликованное в научном издании Nature, показывает, что тропические леса во всем мире, не затронутые рубкой либо другой вредной деятельностью человека, теряют способность поглощать углерод.
Международный консорциум европейских и африканских ученых во главе с Университетом Лидса (Великобритания) исследовал более 300 000 деревьев в течение последних трех десятилетий в Амазонии и тропиках Африки.
Ученые обнаружили, что в настоящее время тропические леса поглощают на треть меньше углерода, чем в 1990-х годах, из-за воздействия более высоких температур, засух, обезлесения и других причин. Данная тенденция, вероятно, сохранится, поскольку леса подвергаются все большей угрозе в результате изменения климата и эксплуатации.
Данные, представленные в исследовании, представляют собой первое крупномасштабное доказательство снижения поглощения углерода тропическими лесами мира. Исследователи объединили сведения, полученные во время наблюдения за лесами в Африке и на Амазонке.
Амазонские леса, подвержены более высоким температурам, более быстрому повышению температуры и более частым и сильным засухам, чем африканские леса, отмечают ученые.
Исследователи предположили, что через 10 лет африканские джунгли будут поглощать на 14% меньше углекислого газа, чем 10-15 лет назад.
Кроме того, по мнению исследователей, к 2035 году амазонские деревья вообще не будут поглощать углекислый газ. А к 2060-му году типичный тропический лес может стать источником углерода из-за лесных пожаров, вырубки лесов и избыточных выбросов парниковых газов, попадающих в атмосферу.
Эти прогнозы основаны на наблюдениях, статистической модели и тенденциях выбросов, температуры и осадков, пишет foxnews.com.
Тропические леса «добавят к проблеме изменения климата, а не помогут смягчить его», – заметил Саймон Льюис, эколог из Университета Лидса и один из авторов исследования.
«Людям повезло до сих пор, поскольку тропические леса поглощают большую часть нашего загрязнения, но они не могут продолжать делать это бесконечно. Необходимо сократить выбросы ископаемого топлива, прежде чем глобальный углеродный цикл начнет действовать против нас», – сообщил Льюис.
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