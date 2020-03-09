Ученые: тропические леса теряют способность поглощать углекислый газ

Согласно новому исследованию окружающей среды, тропические леса мира теряют способность поглощать углекислый газ из атмосферы, что не может не тревожить.

Амазонский лес. Фото: Питер Вандер Слен

Исследование, опубликованное в научном издании Nature, показывает, что тропические леса во всем мире, не затронутые рубкой либо другой вредной деятельностью человека, теряют способность поглощать углерод.

Международный консорциум европейских и африканских ученых во главе с Университетом Лидса (Великобритания) исследовал более 300 000 деревьев в течение последних трех десятилетий в Амазонии и тропиках Африки.

Ученые обнаружили, что в настоящее время тропические леса поглощают на треть меньше углерода, чем в 1990-х годах, из-за воздействия более высоких температур, засух, обезлесения и других причин. Данная тенденция, вероятно, сохранится, поскольку леса подвергаются все большей угрозе в результате изменения климата и эксплуатации.

Данные, представленные в исследовании, представляют собой первое крупномасштабное доказательство снижения поглощения углерода тропическими лесами мира. Исследователи объединили сведения, полученные во время наблюдения за лесами в Африке и на Амазонке.

Амазонские леса, подвержены более высоким температурам, более быстрому повышению температуры и более частым и сильным засухам, чем африканские леса, отмечают ученые.

Исследователи предположили, что через 10 лет африканские джунгли будут поглощать на 14% меньше углекислого газа, чем 10-15 лет назад.

Кроме того, по мнению исследователей, к 2035 году амазонские деревья вообще не будут поглощать углекислый газ. А к 2060-му году типичный тропический лес может стать источником углерода из-за лесных пожаров, вырубки лесов и избыточных выбросов парниковых газов, попадающих в атмосферу.

Эти прогнозы основаны на наблюдениях, статистической модели и тенденциях выбросов, температуры и осадков, пишет foxnews.com.

Тропические леса «добавят к проблеме изменения климата, а не помогут смягчить его», – заметил Саймон Льюис, эколог из Университета Лидса и один из авторов исследования.