Сирийские "Буки" против турецких беспилотников

Военнослужащие правительственной армии Сирии с помощью ЗРК "Бук-М2Э" сбили 20 турецких беспилотников.

Согласно данным Syrian MC, бойцы правительственной армии Сирии, используя российские зенитные ракетные комплексы "Бук-М2Э", смогли сбить 20 беспилотников турецкой стороны. Сирийские военные выпустили по беспилотникам 25 ракет, три из которых прошли мимо цели, а еще две самоликвидировались.

Также сообщается, что Турция активно использует беспилотные летательные средства в ходе противостояния в районе сирийского Идлиба, контролируя с их помощью территорию и корректируя ведение огня, пишет Российская газета.