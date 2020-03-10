Госдума рассмотрит поправку об ограничении количества президентских сроков

Терешкова предлагает снять ограничение на количество президентских сроков для одного человека и дать возможность Владимиру Путину переизбираться на пост главы государства.

Депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила снять ограничения на количество президентских сроков, открыв возможность для одного человека много раз избираться на пост главы России. Что, по ее мнению, даст возможность действующему президенту России Владимиру Путину выдвинуть свою кандидатуру на следующих президентских выборах.

Лидер партии "Единая Россия" Сергей Неверов считает данное предложение оправданным и сообщил, что фракция полностью поддержит эту поправку в Конституцию. По его словам, лидеры фракций, входящих в Госдуму, проведут консультации с президентом и обсудят возможность внесения инициативы в главный закон страны, пишет ТАСС.